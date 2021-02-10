استعلام عن المقطوعة برقم الهوية 1442 عبر موقع وزارة العمل والتنمية

وفرت الدولة السعودية الدعم لكافة مواطنيها في إعانة المساعدة المقطوعة، وذلك لرفع كافة الأعباء المعيشية عنهم، وتوفير حياة كريمة لهم وذلك لتحقيق طموح المملكة في التنمية الشاملة والمستديمة وتعتبر المساعدة له أهمية كبيرة في الوقت الحالي جراء انتشار فيروس كورنا.

ويتم تقديم تلك المساعدة لمن يستحقها من العمال وكذلك الأفراد الذين يكون رواتبهم ضعيفة وأصحاب المعاشات، ويشترط للحصول عليها عدم تجاوزها مبلغ الثلاثين ألف ريال، وهي لا يستثنى أي مواطن من الاستفادة منها طالما تحققت فيه الشروط اللازمة.

استعلام عن المقطوعة برقم الهوية

يتم معرفة مدى استفادتك من تلك المساعدة أو التعرف على موعد نزولها من خلال الأتي:

قم بتسجيل الدخول لموقع وزارة العمل والتنمية السعودية. أختار عبارة الخدمات التي تقدم بشكل إلكتروني عن طريق وزارة العمل واضغط عليها. ملء كافة المعلومات التي تطلب منك على صفحة الموقع الإلكترونية. عند استيفائك لتلك البيانات، ستعرف حالة طلبك الذي قمت بتقديمه، وكذلك موعد نزول المساعدة.

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة

وضعت الوزارة بعض الشروط التي يجب توافرها في من يريد الاستفادة من المساعدة المقطوعة وتتمثل تلك الشروط في الأتي:

حتى يستفيد الفرد منها لابد أن يحمل الجنسية السعودية ويكون مقيم فيها. الدخل المحدود للفرد، وإلا يكون سنه أقل من 35 عام. المساعدة المقطوعة تكون للأسر الفقيرة والمرأة المطلقة أو الأرملة. إلا يوجد للمستفيد منها أي دخل أخر.

رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة

يمكنك الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الهوية بسهولة وفي خطوات بسيطة وهذا الفيديو يشرح لكم بالتفاصيل.

ويمكن لكافة المواطنين تسجيل البيانات المتعلقة بهم، للحصول على المساعدة عن طريق الصفحة الرسمية للموارد البشرية في تويتر أو فيس بوك، ويكون التقديم بكتابة اسم طالب الإعانة و رقم هويته، وبذلك يكون قد عرضنا جميع المعلومات الخاصة بالمساعدة المقطوعة.