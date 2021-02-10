شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الرياض: القبض على مواطن و10 مخالفين ارتكبوا عدداً من جرائم السرقة والنشل والسلب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صَرّحَ المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطن و10 مخالفين لنظام الإقامة من الجنسيات اليمنية والإثيوبية والباكستانية، أعمارهم بين العقدين الثاني والخامس، ارتكبوا عددا من جرائم السرقة والنشل والسلب. وقد جرى إيقافهم واتخاذ جميع الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.