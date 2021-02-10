«حساب المواطن»: 90 مليار ريال إجمالي الدفعات منذ انطلاق البرنامج

قال المتحدث باسم برنامج حساب المواطن، سلطان القحطاني، إن إجمالي مبالغ الدفعات منذ انطلاقة برنامج حساب المواطن حتى الدفعة الـ39 لشهر فبراير؛ بلغت 90 مليار ريال، بينما بلغت قيمة الأثر الرجعي667 مليون ريال.

وأعلن برنامج حساب المواطن، إيداع 1.9 مليار ريال؛ وذلك لـ10.7 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر فبراير، لحساب الدفعة الـ39.

وأوضح أن تعويضات الدفعات السابقة بلغت 13 مليون ريال، مشيرًا إلى أن 78% من المستفيدين تحصلوا على الدعم.

وكان برنامج حساب المواطن، أعلن في وقت سابق، نتائج الأهلية للدورة الـ39 «شهر فبراير 2021»، موضحًا أنه للتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي(اضغط هنا).

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«حساب المواطن»: إيداع 1.9 مليار ريال في حسابات مستفيدي شهر فبراير