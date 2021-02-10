بالفيديو.. الشيخ «الشثري»: مخالفو الإجراءات الاحترازية «آثمون»

أكد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد بن ناصر الشثري، أن الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية واجب شرعي؛ لأنه سبب في استمرار أداء صلاة الجماعة في المساجد، متقدمًا بالشكر الجزيل إلى حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان؛ على تبنيهم الإجراءات الاحترازية التي تقي المملكة من هذه الأمراض والأوبئة.

وأوضح الشثري، خلال مداخلة هاتفية مع قناة «الإخبارية»، أن الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية واجب شرعي؛ لأنه أمر من صاحب الولاية، وقد أمرنا الله بطاعة صاحب الولاية، مشيرًا إلى أنه يأثم كل من خالف هذه التعليمات، وعلى الإنسان أن يستشعر عواقب الأمور بالنسبة إلى هذا الأمر.

وتابع: «نتقدم بالشكر الجزيل لحكومة المملكة العربية السعودية.. حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده؛ على تبنيهم الإجراءات الاحترازية التي تقي مجتمعاتنا من هذه الأمراض والأوبئة.. هذه الإجراءات إجراءات في محلها، وتتوافق مع مقاصد الشريعة وقواعدها العامة في حماية الناس في صحتهم وأبدانهم من الأمراض السارية، ومنها هذا المرض الذي يتسارع انتشاره في الناس، ونجد أنه تترتب عليه الوفيات الكثيرة على مستوى العالم.

وقال: «يتقدم أهل الإيمان بالشكر لوزارة الشؤون الإسلامية على ترتيبها وتنظيمها أمر المساجد من جهة التباعد، ومن جهة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية».

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فيديو | عضو هيئة كبار العلماء د. سعد الشثري: الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية واجب شرعي.. لأنه سبب في استمرار أداء صلاة الجماعة في المساجد #الإخبارية pic.twitter.com/O1y372YPly — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 9, 2021

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