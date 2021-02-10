قيادة التحالف: تدمير طائرتين مفخختين أطلقهما الحوثيون باتجاه السعودية

كشف المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، اليوم الأربعاء، عن اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين، أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية.

وقال متحدث التحالف إن الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، أطلقت طائرتين مسيرتين مفخختين باتجاه السعودية، قبل تدميرهما.

وأوضح العميد المالكي أن الميليشيا الحوثية مستمرة في انتهاكها القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة على المدنيين، وعلى التجمعات السكانية التي تهدد حياة المئات من المدنيين.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات النوعية؛ لحماية المدنيين في الداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.