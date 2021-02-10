«الأرصاد»: 51 مليون مشاهدة لتقارير الظواهر الجوية خلال شهر واحد فقط

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، أنه رصد أكثر من (51) مليون مشاهدة لتقارير الظواهر الجوية وحملة «نعيش التجربة سوا»، عبر منصة المركز على موقع التواصل الاجتماعي تويتر خلال شهر يناير الماضي.

وقال المركز، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «أكثر من (51) مليون مشاهدة لتقارير الظواهر الجوية وحملة نعيش التجربة سوا عبر منصة المركز على تويتر خلال شهر يناير 2021م».

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقَّع، في تقريره عن حالة الطقس، اليوم، رياحًا سطحية نشطة على مناطق (المدينة المنورة ومكة المكرمة والرياض والشرقية)، وهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات منطقتي جازان وعسير.

اقرأ أيضًا:

أمطار رعدية على أغلب محافظات تبوك.. و«الأرصاد»: تنتهي مساء الخميس

الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة وسحب رعدية ممطرة على بعض مناطق المملكة

تنبيهات الأرصاد: نشاط للرياح والأتربة وسحب رعدية على بعض مناطق المملكة