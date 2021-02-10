«حساب المواطن»: إيداع 1.9 مليار ريال في حسابات مستفيدي شهر فبراير

أعلن برنامج حساب المواطن إيداع 1.9 مليار ريال؛ وذلك لـ10.7 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر فبراير.

وأوضح أن تعويضات الدفعات السابقة، بلغت 13 مليون ريال، مشيرًا إلى أن 78% من المستفيدين تحصلوا على الدعم.

وكان برنامج حساب المواطن، أعلن في وقت سابق، نتائج الأهلية للدورة الـ39 «شهر فبراير 2021»، موضحًا أنه للتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي:

ويتم إيداع الدفعات في حسابات المستفيدين في يوم 10 من كل شهر ميلادي، أو في يوم قبله أو بعده حال توافقه مع يوم إجازة.

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