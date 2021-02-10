وزارة التعليم: مبارك للموظفين والموظفات.. وحققنا العدالة في المفاضلة والترشيح

باركت متحدثة وزارة التعليم ابتسام الشهري، للموظفين الحاصلين على الترقيات، مشيرةً إلى أن وزارة التعليم شكلت لجنة من أجل فحص طلبات المتقدمين للحصول على الترقية، وذكرت أن الموظفين سيستقبلون رسائل نصية لإخبارهم بالترقية.

وقالت الشهري، في قناة الإخبارية: «نبارك للزملاء والزميلات الحاصلين على الترقيات.. وعدد الترقيات يعتبر كبيرًا جدًّا، والترقيات أيضًا لجميع العاملين الإداريين والإداريات في ديوان الوزارة، وإدارة ومكاتب التعليم والمدارس والملحقيات الثقافية».

وأضافت: «بتوجيه من وزير التعليم، عملنا خلال الفترة الماضية على تحقيق العدالة بين المتقدمين؛ حيث شكلنا لجانًا على كافة المستويات عملت باستمرار لفحص الطلبات، وفقًا للائحة التنفيذية للموارد البشرية، التي تضمن تحقيق العدالة بين المتقدمين في عملية المفاضلة والترشيح».

وتابعت: «بجانب ذلك، عملت الوزارة على تهيئة البنية التحتية لبناء منظومة مستدامة للترقيات داخل نظام فارس»، مضيفةً: «الترقيات شملت الإداريين والإداريات لتحقيق العدالة بين المتقدمين، وعملت الوزارة على بناء منظومة إلكترونية للترقيات».

وواصلت: «لدينا خطة للترقيات في المستقبل كما ورد في بيان الوزارة، وفقًا للضوابط والشروط المعلنة»، مبينةً أن ترقية أكثر من 12 ألف موظف وموظفة، تتيح شواغر وظيفية للترقية مستقبلًا، وتعزز فرص الترقية بانتظام.. سنرسل رسائل نصية للموظفين الحاصلين على الترقية.

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