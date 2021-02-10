السعودية اليوم / المجلس العربي للطفولة واتحاد وكالات الأنباء "يونا" يوقعان مذكرة تعاون



القاهرة 28 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واس

وقع المجلس العربي للطفولة والتنمية واتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي "يونا" اليوم مذكرة تعاون لخدمة الإعلاميين المختصين بقضايا الطفولة في دول منظمة التعاون الإسلامي.

وأوضح أمين عام المجلس الدكتور حسن البيلاوي في تصريح اليوم، أن المذكرة سوف تؤسس لتعاون مشترك مع منظمة يلتف حولها العالم الإسلامي، مما يعظم من قيمة العمل المشترك ومن فعاليات المجلس، وسيكون مردوده أكبر آثرا على أطفال العالم العربي والإسلامي في مختلف مجالات الرعاية والحماية والتنمية.

من جانبه، عبر المدير العام المكلف لاتحاد "يونا" أحمد بن عبد الله القرني، عن سعادته واعتزازه بهذا التعاون، مؤكداً أن المذكرة ستكون فاتحة لتعاون أكبر وأفضل، والذي سيشهد قريباً تفعيله من خلال ورشة عمل مشتركة حول الطفولة والإعلام.

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14:46ت م

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