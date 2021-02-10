

الرياض 28 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واس

نجح أطباء قسم جراحة الوجه والفكين بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة - بعد توفيق الله - , في إنهاء معاناة شاب من صعوبة فتح فمه استمرت طيلة خمس سنوات مما أدى إلى فقدان وزنه ودخوله حالة اكتئاب حادة ، حيث أظهرت الفحوص الطبية الإشعاعية والمخبرية اللازمة ، وجود كسور في عظم الوجه وتصلب في عظمة المفصل الصدغي للجهة اليمنى ، وذلك بسبب حادث مروري تعرض له قبل عدة سنوات .

وبعد دراسة الحالة تقرر تجهيزه لنقله لغرفة العمليات لإجراء عملية جراحية تكللت بالنجاح ولله الحمد.

كما أسهم بفضل الله التدخل السريع لأطباء جراحة الوجه والفكين في إنقاد مصاب في حادث مروري حيث تم نقله على الفور إلى غرفة العمليات لإجراء عملية جراحية عاجلة دامت نحو 12 ساعة لإصلاح كسور متعددة في الوجه وإعادة تشكيل الوجه إلى وضعه الطبيعي وإيقاف النزيف نتيجة إصابته بكسور متعددة في الوجه و نزيف حاد ، و بعد الانتهاء من العملية ، تم نقله إلى جناح العناية الطبية المركزة لوضعه تحت الملاحظة الطبية عدة أيام و إعطائه العلاج اللازم .

وبعد أن تحسنت حالته الصحية وأصبح بحالة صحية جيدة أُذِن له بالخروج ليمارس حياته بشكل طبيعي و استكمال علاجه من خلال المراجعات الخارجية المجدولة له .

// انتهى //

14:45ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جراحتان نوعيتان في مجمع الملك عبد الله الطبي بجدة لإعادة تشكيل وجهي مصابين في حادثي مرور إلى وضعهما الطبيعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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