

الرياض 28 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واس

صَرّحَ المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطن و(10) مخالفين لنظام الإقامة، من الجنسيات اليمنية والإثيوبية والباكستانية، أعمارهم بين (العقدين الثاني والخامس)، ارتكبوا عددًا من جرائم السرقة والنشل والسلب. وقد جرى إيقافهم واتخاذ جميع الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

// للصحف // // انتهى //

14:29ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / شرطة الرياض: القبض على مواطن و(10) مخالفين لنظام الإقامة ارتكبوا عدداً من جرائم السرقة والنشل والسلب // للصحف // لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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