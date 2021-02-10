السعودية اليوم / سمو أمير المدينة يستقبل مدير التدريب التقني والمهني بالمنطقة وعدداً من قيادات الكلية التقنية بمناسبة حصولها على جائرة الملك عبدالعزيز للجودة



المدينة المنورة 28 جمادى الأخرة 1442هـ الموافق 10 فبراير 2021م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة, مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة الدكتور عيد الردادي, وعميد الكلية التقنية بالمدينة المنورة المهندس محسن الصاعدي وعددا من قيادات الكلية, بمناسبة حصول الكلية على جائرة الملك عبدالعزيز للجودة في دورتها الخامسة -المستوى البرونزي- فئة التعليم العالي الحكومي بعد تحقيقها لمعايير الجودة التي حددتها الجائزة.

وهنأ سموه خلال اللقاء, إدارة الكلية وأعضاء التدريس بها ومنسوبيها بهذا الإنجاز, مثمنًا حرص "تقنية المدينة المنورة" على تقديم خدمات تدريب بجودة عالية, لتسهم وبشكل فعال في توطين قطاع الأعمال وفق أفضل الممارسات العالمية.

من جانبه, قدم الدكتور الردادي ومنسوبو التدريب التقني, الشكر لسمو أمير منطقة المدينة المنورة, على الدعم المستمر للتدريب التقني والمهني بالمنطقة, الذي تحقق من خلاله ولله الحمد الحصول على هذه الجائزة, مؤكدًا على السعي المستمر والحثيث للتنمية والتطوير تحقيقًا للأهداف المرجوة, من خلال برامج تدريبية متخصصة تكسب الملتحقين بها العديد من المهارات والمعارف لخدمة وطننا الغالي.

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14:25ت م

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