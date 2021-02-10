السعودية اليوم / زلزال بقوة 4.3 درجات يضرب مناطق عراقية قرب الحدود العراقية – السورية من دون خسائر



بغداد 28 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واس

ضرب زلزال بقوة 4.3 درجات على مقياس رختر المكون من 9 درجات مناطق عراقية قرب الحدود العراقية – السورية, من دون ان يبلغ بوقوع خسائر بشرية اواضرار مادية .

وافادت وزارة النقل العراقية في بيان صحفي اليوم ان مراصد الهيأة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لها سجلت في الساعة 8 وست دقائق صباح اليوم وقوع الزلزال الذي يبعد مركزه بنحو 57 كم غرب مدينة سنجار غربي محافظة نينوى بشمال العراق .

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14:25ت م

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