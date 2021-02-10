السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الرياض يشدّد على أهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فايروس كورونا



الرياض 28 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واس

شدّد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض على أهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فايروس

جاء ذلك خلال ترؤس سموه بقصر الحكم اليوم -عبر الاتصال المرئي- الاجتماع الثاني لمحافظي المنطقة للعام المالي 1441-1442هـ.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ التوصيات حيالها.

وأكد سمو أمير الرياض أهمية بذل الجهود للارتقاء بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة - أيدها الله-، حاثاً على تقديم المزيد من الخدمات للمواطنين والمقيمين في المحافظات.

// انتهى //

14:20ت م

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الرياض 28 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واسشدّد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض على أهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فايروس كورونا في محافظات المنطقة والتأكيد على الجهات الأمنية والرقابية في رصد المخالفين.جاء ذلك خلال ترؤس سموه بقصر الحكم اليوم -عبر الاتصال المرئي- الاجتماع الثاني لمحافظي المنطقة للعام المالي 1441-1442هـ.وجرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ التوصيات حيالها.وأكد سمو أمير الرياض أهمية بذل الجهود للارتقاء بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة - أيدها الله-، حاثاً على تقديم المزيد من الخدمات للمواطنين والمقيمين في المحافظات.// انتهى //14:20ت م0094

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