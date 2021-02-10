السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يلتقي شباب وفتيات محافظة العويقيلة



العويقيلة 28 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، اليوم شباب وفتيات محافظة العويقيلة في مقر المحافظة .

وناقش سمو أمير المنطقة خلال اللقاء رؤية الشباب ودورهم في إبراز محافظتهم وما تتميز به من عوامل جذب، وحاجتها للمزيد من الخدمات، ودور الشباب في تطويرها والمحافظة عليها، مستعرضا المبادرات الشبابية والمشروعات التي يطمح شباب المحافظة في تطويرها مثل تفعيل دور الفرق التطوعية، إضافة إلى مناقشة قضايا متعددة تخص الشباب والفتيات .

وأكد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أن الشباب هم عماد المستقبل ويعول عليهم الكثير لخدمة الوطن، معربا عن ثقته بشباب المحافظة الذين سيكونون بإذن الله سواعد بناء للوطن والمجتمع والمحافظة لخدمة وطنهم وتنمية وبناء قدراتهم العلمية والمعرفية والقيم الأخلاقية بالتمسك بمبادئ الدين وباستثمار ما تقدمه الدولة من فرص تعليمية ووظيفية واستثمارية .

ودعا سموه الشباب للتركيز على دورهم الإنتاجي من خلال النهوض بمسؤولياتهم بهمة وبروح العطاء والصبر والإبداع في تحقيق أهداف رؤية 2030 و التمسك بمبادئ دينهم والمحافظة على مكتسبات وطنهم واستغلال قدراتهم في بناء الوطن والذود عنه .

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14:02ت م

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