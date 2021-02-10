السعودية اليوم / جامعة نجران تعزز مسؤوليتها المجتمعية بـ 45 اتفاقية تعاون خلال السعودية اليوم 2020



نجران 28 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واس

‫وقعت جامعة نجران 45 اتفاقية شراكة تعاون مع جهات حكومية وخاصة مختلفة شملت قطاعات مدنية وعسكرية وصحية خلال عام 2020م، نفذت خلالها دورات تدريبية وورش عمل وبرامج متخصصة على فترات متعددة وبمدد تتراوح بين قصيرة وأخرى مكثفة، وذلك ضمن بنود تلك الاتفاقيات.

وأوضح معالي رئيس الجامعة الدكتور فلاح بن فرج السبيعي أن ذلك يأتي استمراراً لدور الجامعة الريادي والتعليمي وانطلاقاً من مبدأ المسؤولية المجتمعية، وحرصاً منها على تطوير العمل الإداري في تلك الجهات من خلال تنفيذ عدد من البرامج والورش التدريبية لمنسوبي القطاعات المختلفة التي تستفيد من إمكانات الجامعة وخبراتها الأكاديمية والإدارية التي سخرتها في خدمة المجتمع، بما يسهم في تقديم خدمات مجتمعية بالمنطقة وبجودة عالية تستند على معايير عالمية.

وأكد أن تلك الاتفاقيات شهدت تفاعلاً كبيراً من تلك الجهات وإشادات عالية بما قدمته وأحدثته من قفزات نوعية في الأداء، مشيراً إلى أن الجامعة تتطلع لتوسيع الاتفاقيات، لتشمل جميع الجهات في المنطقة وستعمل على جودة البرامج المقدمة بما يواكب رؤية المملكة 2030.

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13:58ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.