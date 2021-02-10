السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة جازان يستقبل وكيل وزارة الشؤون البلدية لتخطيط المدن



جيزان 28 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان في مكتبه اليوم، وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتخطيط المدن المهندس حسين بن سعود السديري والوفد المرافق.

وجرى خلال الاستقبال بحث الجوانب التخطيطية، والنطاق العمراني ، وأولويات التنمية العمرانية بالمنطقة ، وتحسين المشهد الحضري لتحقيق تنمية عمرانية متوازنة ، وإيجاد مساحات شاسعة من المناطق الخضراء والمفتوحة والميادين والمسارات المخصصة لممارسة المشي وركوب الدراجات، و ملاعب الأطفال والمراكز الترفيهية والاستثمارية.

وأكد سموه أهمية الاستدامة الحضرية وتحسين جودة الحياة، واستمرار تنفيذ المبادرات النوعية بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية، من خلال تأسيس البنية التحتيَّة المناسبة للتجمُّعات الحضريَّة وتحفيز وتنمية الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في ظل ما يحظى به القطاع البلدي من دعم من القيادة الرشيدة ـ حفظها الله ـ .

حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالله بن محمد الصقر وأمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان.

// انتهى //

13:58ت م

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