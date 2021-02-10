السعودية اليوم / جامعة جدة تُطلق سلسلة لقاءات "التواصل العلمي البحثي الفعال"



جدة 28 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واس

أطلقت جامعة جدة ممثلة في أكاديمية الباحثين ،اليوم ، سلسلة اللقاءات العلمية الثانية تحت عنوان "التواصل العلمي البحثي الفعال".

وتهدف هذه السلسلة من اللقاءات إلى تعزيز مهارات وقدرات التواصل البحثية للباحثين وتساعدهم على بناء ملف رقمي للإنجازات البحثية ورفع كفاءة التواصل المعرفي, إلى جانب جذب فرص التمويل البحثي وتقديم البحث العلمي بصورة سهلة تناسب الحضور والمهتمين من الباحثين وبما يتوافق مع المعرفة العلمية العامة.

يُذكر أن لقاء اليوم تضمن تقديم ثلاث ورقات علمية الأولى بعنوان "فن إيصال المعلومات العلمية للجمهور" ألقاها الدكتور كارولين أينك بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية, والورقة الثانية جاءت بعنوان "منهجية عرض البيانات البحوث ونصائح لترجمة نقل المعرفة" قدمتها استشارية الطب الوقائي بجامعة جدة الدكتورة سلافة قطب، فيما حملت الورقة الثالثة عنوان "الهوية الرقمية للباحثين" وقدمها الأستاذ المشارك بكلية علوم وهندسة الحاسب بجامعة جدة الدكتور محمد القرني.

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13:56ت م

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