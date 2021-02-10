السعودية اليوم / لجنة التوطين بنجران تنفذ جولات ميدانية على القطاع الصحي الخاص بالمنطقة



نجران 28 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واس

نفذت لجنة التوطين بمنطقة نجران أمس، جولات ميدانية على القطاع الصحي الخاص بالمنطقة، لمتابعة قرارات التوطين.

وأوضحت اللجنة أنه تمت زيارة 35 مستشفى ومستوصفا خاصا، بلغ عدد الموظفين السعوديين فيها 310 موظفين، منهم 117 موظفة سعودية، فيما بلغ عدد الموظفين الوافدين 398 وافداً .

وأكدت اللجنة استمرارها في جولاتها الميدانية لمتابعة قرارات التوطين على جميع الأنشطة المستهدفة، داعيةً أصحاب الأعمال والأنشطة المستهدفة بالتوطين إلى سرعة توظيف السعوديين، تفادياً لتطبيق العقوبات بحق المخالفين.

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13:55ت م

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