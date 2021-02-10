شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تعزي رئيس الهند في ضحايا الفيضان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس رام ناث كوفيند رئيس جمهورية الهند، في ضحايا الفيضان الناجم عن انهيار كتلة جليدية في ولاية أوتاراخند، وما نتج عنه من وفيات وإصابات ومفقودين.

وقال الملك المفدى:" علمنا بنبأ حدوث فيضان ناجم عن انهيار كتلة جليدية في ولاية أوتاراخند، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات ومفقودين، وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، لنعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي وصادق المواساة، متمنين للمصابين الشفاء العاجل، راجين عودة المفقودين سالمين وأن لا تروا أي مكروه".

كمابعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس رام ناث كوفيند رئيس جمهورية الهند في ضحايا الفيضان الناجم عن انهيار كتلة جليدية في ولاية أوتاراخند، وما نتج عنه من وفيات وإصابات ومفقودين.

وقال سمو ولي العهد: " بلغني نبأ حدوث فيضان ناجم عن انهيار كتلة جليدية في ولاية أوتاراخند، وما نتج عنه من وفيات وإصابات ومفقودين، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل، راجياً عودة المفقودين سالمين".