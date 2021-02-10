تراجع سعر الدولار اليوم لأدنى مستوى في أسبوعين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

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تراجع سعر الدولار اليوم إلى أدنى مستوى له في أسبوعين، متأثرًا بتراجع الطلب على الأصول الآمنة، فيما يتطلع المستثمرون إلى تعاف متوقع من جائحة كوفيد-19 هذا العام، مدفوع بتحفيز مالي ونقدي كبير.

سعر الدولار اليوم في الأسواق العالمية

وانخفض مؤشر سعر الدولار إلى مستوى 90.378 نقطة، اليوم للمرة الأولى منذ بداية فبراير الجاري، وارتفع اليورو إلى 1.2126 دولار، معززا مكاسبه لليوم الثالث.

وعاود الجنيه الإسترليني بلوغ أعلى مستوى في ثلاثة أعوام عند 1.3827 دولار، قبل أن يتداول مرتفعا 0.1 في المئة عند 1.3818 دولار. واستقر الدولار تقريباً عند 104.58 ين ياباني، بعد أن تراجع إلى المستوى المنخفض البالغ 104.5 ين للمرة الأولى هذا الشهر في الجلسة السابقة.

سعر الدولار اليوم في السعودية

والمعروف أن سعر الدولار في السعودية ثابت عند 3.75 ريال للدولار الواحد فيما بلغ سعر الجنية الاسترليني 5.1534 ريال وسعر الفرنك السويسري 4.1713 ريال وسعر اليورو 4.5178 ريال فيما بلغ سعر الين الياباني 0.0356 ريال.

وبحسب البنك المركزي السعودي جاءت أسعار العملات الخليجية اليوم كما يلي: