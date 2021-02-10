السعودية | مشاهد جمالية رسمتها حبات "البَرد" على جبال السعودية

شكرا لقرائتكم مشاهد جمالية رسمتها حبات "البَرد" على جبال السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تلونت جبال جنوب غرب السعودية باللون الأبيض، بعد هطول زخات من "البَرد" وبكميات كبيرة، كست بها المدرجات الزراعية، والطرق العامة، في لوحة جمالية تمازجت مع خضرة الأشجار.

في الوقت الذي تسارع عشاق التصوير إلى خطف تلك المشاهد في مركزي "طبب" و "بللحمر" وسط تكوين مناخي، وثقوا فيها طبيعة الجبال والساحات الزراعية وهي ترتدي ثوبا أبيض بسبب ما شكلته كميات البرد، خطف المصور الضوئي "رشود الحارثي" حزمة من الصور، ونشرها فأظهر ما تختزنه عسير من كنوز طبيعية وقت المطر والبرد.

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"طبب" قرية سعودية في منطقة عسير، تقع في الشمال الغربي من مدينة أبها، وبنيت في عهد الدولة السعودية الأولى وكانت العاصمة السياسية والثقافية والاقتصادية الأولى لمنطقة عسير.

وتضم عدة مواقع تاريخية وتراثية هامة، أبرزها مسجد طبب والذي أسسه الأمير عبد الوهاب بن عامر أبو نقطة المتحمي عام 1221 هـ في عهد الإمام سعود بن عبد العزيز، كما تشمل قرية طبب قصور أمراء آل أبو نقطة المتحمي.

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وفي مركز "باللحمر" خطفت عدسة المصور الضوئي سعد آل مداوي عدداً من الصور التي زينتها حبات البرد، وسط الأجواء الباردة التي هبت على المنطقة، مما ساعد في بقاء حبات البَرد متجمدة لساعات طويلة بين الجبال وعالقة على أشجارها.