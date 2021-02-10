السعودية | التحالف: تدمير مسيّرتين للحوثيين أطلقتا باتجاه السعودية

شكرا لقرائتكم التحالف: تدمير مسيّرتين للحوثيين أطلقتا باتجاه السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار مفخختين أطلقتهما المليشيا الحوثية تجاه السعودية.

وأكد استمرار المليشيا الإرهابية في محاولات تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

كما قال "نتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد وتدمير القدرات النوعية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم من اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار (مفخختين) أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

سلوك بغيض

يأتي ذلك بالتزامن مع الإدانات الغربية والعربية للاستهداف الحوثي المستمر للأراضي السعودية، فقد أدانت الإدارة الأميركية مساء الاثنين: "هجمات الحوثيين وسلوكهم البغيض ضد المدنيين".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس: "نحن ملتزمون بدعم السعودية والدفاع عن أراضيها ضد هجمات الحوثيين".

3 هجمات منفصلة

وقبل أيام، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأحد، اعتراض 4 طائرات مفخخة حوثية أطلقت باتجاه السعودية. وكشف التحالف أن الطائرات تم اعتراضها في 3 هجمات منفصلة.

وكثفت ميليشيات الحوثي من استخدام الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية، والتي قالت لجنة خبراء الأمم المتحدة في وقت سابق، إنها مجمّعة من مكونات مصدرها خارجي وتم شحنها إلى اليمن، وهي متطابقة تقريباً في التصميم والأبعاد والقدرات للطائرات المسيرة الإيرانية الصنع.