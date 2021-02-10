شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. شاب بالأحساء يبدع في نقش الزخارف والرسومات الإسلامية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الأحساء (صدى):

تمكن شاب يعيش في الأحساء من استغلال موهبته في نقش الزخارف والرسومات الإسلامية باستخدام صفيح النحاس والمطرقة والازميل.

واكتسب الشاب حسين العويشي، وفقا لـ"العربية"، موهبته خلال فترة قصيرة أثناء سفره خارج المملكة.

وأكد أنه يستغل موهبتنه في تقديم نقوشاته الزخرفية المستوحاة من زينة المباني والمساجد والقصور الأثرية القديمة، لافتا إلى أن العمل الفني الواحد قد يستغرق منه شهور إلا أنه متمسك بهذا الفن.