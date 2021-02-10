شكرا لمتابعة خبر عن رصد شخص ملقى على الرصيف وملفوفًا داخل بطانية بــ "شرائع مكة" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

تلقت دوريات الأمن في مكة المكرمة بلاغا من أحد المواطنين يفيد بوجود شخص مستلقي على رصيف شارع الفردوس لعدة ساعات بدون أن يتحرك.

وذكر أحد المواطنين في البلاغ، وفقا لـ"المدينة، أنه شاهد شخص ملقى على الرصيف في مخطط واحد بالشرائع لأكثر من 8 ساعات دون أن يتحرك داخل بطانيته.

وباشرت الجهات الأمنية البلاغ حيث اتضح أن الرجل لايزال على قيد الحياة وأنه يعاني من انخفاض نسبة السكر في الدم، لذلك جلس على الرصيف من الساعة 3 مساءً دون أن يتمكن من الحركة، وتم نقله إلى احدى مستشفبات العاصمة المقدسة.