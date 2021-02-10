شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. نزار مدني يروي قصة عجيبة لتنبؤ والده في العمل بالسياسة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الدكتور نزار مدني وزير الدولة للشؤون الخارجية الأسبق قصة عجيبة لتنبؤ والده بعمله في السياسة والسلك الدبلوماسي .

وأكد الدكتور نزار مدني في لقاء معه ببرنامج " ألف ميل " المذاع على قناة السعودية ، أن والده اعتاد أن يُنظم بيتين شعر كلما رُزق بمولود .

وعندما وُلد الدكتور نزار مدني قال أبيه الشاعر : بدت لنزار في النبوغ مخايل تجلت وضوحاً في السياسة والأدب .. وسوف بإذن الله يبلغ مستوى ً يشيد به التاريخ في نهضة العرب .

وأعرب الدكتور نزار مدني عن تعجبه بتنبؤ والده بعمله في السياسة بالتحديد فلم يقل التعليم أو الطب مثلاً ، مؤكداً أنه لاقى دعم كبير من أسرته خاصةً بعد رحيل والدته .