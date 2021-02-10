شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. سعد الخثلان يوضح حكم تغطية وجه المرأة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، سعد الخثلان، حكم تغطية وجه المرأة.

وذكر أن على المرأة أن تغطي وجهها عن الرجال الأجانب، مستشهداً على ذلك بقول الله سبحانه وتعالي لنبيه محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم :"يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ۚ".

وأضاف سعد الخثلان أن على المرأة أن تغطي وجهها أمام الرجال الأجانب، كما يجوز لها أن تنتقب وتظهر عينها بدون اكتحال.