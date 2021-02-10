شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. ‏البريطاني الناجي من الغرق: بفضل مساعدة تركي الشمري ابنتي تراني الآن حي أمامها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

صدى

أعرب البريطاني الناجي من الغرق في نهر ريبيل في بريستون، دين لو، اليوم الأربعاء، عن امتنانه المبتعث تركي الشمري لمساعدته في إنقاذه من الغرق، فيما كانت صحيفة "" قد تناولت الواقعة.

وقال دين لو: "أود أن أقدم شكري وامتناني لتركي لإنقاذ حياتي وسعيد جدا بالتقدير الذي حظيت به القصة في العالم وفي بريستون، وأود أن أشكر شعب المملكة العربية السعودية على دعمهم، وسعيد جدا لتركي وممتن له لإنقاذ حياتي؛ حيث لم تخسر ابنتي والدها.. سيبقى لك دومًا صديق في بريستون".