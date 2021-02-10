«تواصل».. «الجوازات» تطلق خدمة جديدة لمعالجة ملاحظات المستفيدين

أطلقت المديرية العامة للجوازات، خدمة «تواصل» عبر بوابة مقيم الإلكترونية، التي تمكِّن المستفيدين من معالجة الملاحظات التي تعذر تنفيذها دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات.

وقال الحساب الرسمي للجوازات، عبر موقع «تويتر»: «في إطار تعزيز الاستفادة من التقنيات الحديثة؛ تم إطلاق خدمة (تواصل) عبر بوابة مقيم الإلكترونية، التي تمكِّن المستفيدين من معالجة الملاحظات التي تعذر تنفيذها دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات».

وأضاف: «تأتي خدمة تواصل المتاحة عبر بوابة مقيم في إطار جهود الجوازات لتعزيز التعاملات الإلكترونية والتواصل مع المختصين في المديرية، لمعالجة الملاحظات التي قد تواجه المستفيدين أو تظهر في البوابة وتعيق إنهاء معاملاتهم».

وذكرت أن الخدمة تمكن المستفيدين من إنهاء الإجراءات التي يتعذر تنفيذها عبر البوابة، من خلال إتاحة قناة تواصل مع الجهة المختصة دون الحاجة إلى مراجعة قطاع الجوازات، وأشارت إلى أن أهداف الخدمة تشمل:

– تعزيز التعاملات الإلكترونية والتواصل مع المختصين في الجوازات.

– اختصار الوقت وتوفير الجهد.

– رفع جودة الخدمات وسرعة الإنجاز.

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