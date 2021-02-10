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وزارة الموارد البشرية: يسمح لابن وابنة المواطنة بالعمل في «مهن السعوديين»

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الرياض - محمد عبدالله - يتم احتسابهما ضمن نسبة التوطين

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن ابن وابنة المواطنة يسمح لهما بالعمل في المهن المقصورة على السعوديين؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل ابن المواطنة يسجل كواحد سعودي في التأمينات الاجتماعية؟».

ورد الحساب الرسمي لخدمة عملاء وزارة الموارد البشرية عبر موقع «تويتر»: «ابن وابنة المواطنة يُعامَل كمعاملة السعودي ويسمح لهما بالعمل في المهن المقصورة على السعوديين، ويتم احتسابهما ضمن نسبة التوطين».

وأضاف: «ابن وابنة المواطنة يعاملان معاملة السعودي ويحتسبان 1 في (نطاقات)، ويعملان في المهن المقصورة على السعوديين والسعوديات».

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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