وزارة الموارد البشرية: يسمح لابن وابنة المواطنة بالعمل في «مهن السعوديين»

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن ابن وابنة المواطنة يسمح لهما بالعمل في المهن المقصورة على السعوديين؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل ابن المواطنة يسجل كواحد سعودي في التأمينات الاجتماعية؟».

ورد الحساب الرسمي لخدمة عملاء وزارة الموارد البشرية عبر موقع «تويتر»: «ابن وابنة المواطنة يُعامَل كمعاملة السعودي ويسمح لهما بالعمل في المهن المقصورة على السعوديين، ويتم احتسابهما ضمن نسبة التوطين».

وأضاف: «ابن وابنة المواطنة يعاملان معاملة السعودي ويحتسبان 1 في (نطاقات)، ويعملان في المهن المقصورة على السعوديين والسعوديات».

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