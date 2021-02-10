وزارة التعليم تنهي إجراءات أكبر حركة ترقيات.. تشمل 12 ألف موظف وموظفة

أنهت وزارة التعليم إجراءات ترقية أكثر من 12 ألف موظف وموظفة، وفقًا للائحة التنفيذية للموارد البشرية؛ وذلك في أكبر إعلان للترقيات بتاريخ الوزارة.

أنهت وزارة التعليم إجراءات ترقية 12.283 ألف موظف وموظفة من منسوبيها على سلم وظائف الإداريين والإداريات في ديوان الوزارة، وإدارة ومكاتب التعليم والمدارس والملحقيات الثقافية، وفقًا للائحة التنفيذية للموارد البشرية، التي تضمن تحقيق العدالة بين المتقدمين في عملية المفاضلة والترشيح.

وأوضحت وزارة التعليم أن عدد الترقيات المعلن عنها يمثل أكبر عدد في تاريخها، وهو ما يعكس الاهتمام البالغ الذي توليه الوزارة بمنسوبيها، وتقديرًا لجهودهم ومساهمتهم في العملية التعليمية، وبما يحفزهم على الإبداع ورفع كفاءة العمل في المنظومة، بما يحقق أهداف الوزارة الاستراتيجية وفقًا لرؤية المملكة 2030.

وأكدت الوزارة أنها وضعت خطة لاستمرار عمليات الترقية، وفقًا للضوابط والشروط المعلنة، مبينةً أن ترقية أكثر من 12 ألف موظف وموظفة تتيح شواغر وظيفية للترقية مستقبلًا، وتعزز فرص الترقية بانتظام.

وأشارت الوزارة إلى أنه منذ لحظة الإعلان عن معايير المفاضلة للترقيات؛ تمت تهيئة البنية التحتية لبناء منظومة مستدامة للترقيات داخل نظام فارس، ومراجعة وتطوير وإعداد معايير وسياسات وإجراءات المفاضلة والترشيح، وتشكيل عدد من اللجان من قبل صاحب الصلاحية لحوكمة عمليات المفاضلة، حتى إصدار قرارات الترقية، مبينةً أنه سيتم إرسال رسالة نصية إلى من صدرت قراراتهم وعكس ذلك تباعًا في نظام فارس.