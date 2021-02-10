أرامكو تعلن أسعار البنزين الجديدة لشهر فبراير خلال ساعات.. والتطبيق غدًا الخميس

تعلن شركة أرامكو السعودية، اليوم الأربعاء، أسعار البنزين الجديدة لشهر فبراير، على أن يبدأ العمل بها في جميع المناطق بالمملكة ابتداءً من غد الخميس، ضمن المراجعة الدورية الشهرية.

وكانت شركة أرامكو قد أعلنت أسعار البنزين لشهر يناير على النحو التالي:

– سعر بنزين 91: 1.62 ريال سعودي.

– سعر بنزين 95: 1.75 ريال سعودي.

– سعر ديزل: 0.52 ريال سعودي.

– سعر غاز البترول المسال: 0.75 ريال سعودي.

– سعر الكيروسين: 0.70 ريال سعودي.

ويتم تعديل أسعار البنزين (منتجات الطاقة) وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه. والأسعار المحلية لمنتجات الطاقة قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا، تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

موعد مراجعة أسعار البنزين

وكانت شركة أرامكو السعودية، أعلنت في فبراير 2020، عن تعديل فترة المراجعة الدورية لأسعار البنزين (منتجات الطاقة) من ربع سنوية إلى شهرية.

ومن ثم يتم تعديل أسعار البنزين في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ثم يكون التطبيق صباح اليوم الحادي عشر، وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار الطاقة والمياه.

وتوفر شركة أرامكو السعودية أنواع الوقود لتلبية الاحتياجات اليومية المتجددة للمحركات؛ إذ يتوافر وقود البنزين بنوعيه 91 و95. ويأتي هذا لتلبية احتياجات السيارات التي تعمل بالبنزين، كما يتوافر وقود الديزل للشاحنات والمركبات الأخرى.

وبيَّنت شركة أرامكو السعودية أنه لضمان جودة الوقود طوال دورة إنتاجه من المصدر حتى وصوله إلى خزان العملاء؛ يخضع الوقود لاختبارات عديدة، وتصدر بشأنه الشهادات، ويتم حقنه بصبغات مختلفة لتسهيل مهمة التعرُّف عليه بصريًّا، والتحكم في جودته أثناء الضخ، مشيرةً إلى أن جميع أنواع البنزين لديها تتميز بخلوِّها من الرصاص.

أسعار البنزين في السعودية منذ بداية العام الماضي (2020):

الشهر بنزين 91 (ريال لكل لتر) بنزين 95 (ريال لكل لتر)

يناير * 1.50 2.05

فبراير 1.55 2.11

مارس 1.55 2.05

أبريل 1.31 1.47

مايو 0.67 0.82

يونيو 0.90 1.08

يوليو 1.29 1.44

أغسطس 1.43 1.60

سبتمبر 1.47 1.63

أكتوبر 1.44 1.59

نوفمبر 1.44 1.58

ديسمبر 1.42 1.55

والأسعار محددة ضمن المراجعة الدورية للربع الرابع من العام 2019.

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