المرور السعودي: إصدار «ورقة إصلاح» تتطلب حجز موعد مسبق

جدَّد المرور السعودي التذكير بأنه يلزم حجز موعد لزيارة فرع المرور لإصدار ورقة إصلاح؛ وذلك ردًّا على استفسار مفاده: «هل يلزم حجز موعد لزيارة فرع المرور لإصدار ورقة إصلاح؟».

وقال المرور، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»: «يلزم حجز موعد لنتمكن من خدمتك.. يسعدنا تواصلك».

وكان المرور السعودي قد نبَّه إلى ضرورة اليقظة أثناء القيادة على الطرق، وعدم الاعتماد على المعرفة المسبقة بها، وأضاف: «كن يقظًا دائمًا أثناء القيادة؛ فمعرفتك المسبقة بالطريق من خلال مرورك اليومي، لا يعني خلوه من أعمال الصيانة أو أي متغير قد يؤثر على سلامتك وسلامة الآخرين».

كما نصح المرور قائد المركبة القادم من طريق فرعي، الذي يرغب في دخول طريق رئيسي؛ بأن يتأكد من اتخاذ كل الإجراءات التي تضمن سلامته، وتجنب وقوع الحوادث المرورية.

وأشار المرور إلى أن تعليمات الدخول الآمن للطرق الرئيسية، تتضمن تشغيل الإشارة التنبيهية المناسبة، والوقوف التام والالتفات نحو اليسار، والتأكد من خلو المسار قبل الدخول، وإعطاء الأفضلية للمركبات القادمة من الطريق الرئيسي.

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