السعودية اليوم / رئيس البنك الإسلامي للتنمية يستقبل سفير البوسنة والهرسك لدى المملكة



جدة 28 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واس

استقبل معالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار أمس، سفير جمهورية البوسنة والهرسك لدى المملكة محمد يوسيتش.

وجرى خلال الاستقبال بحث تعزيز التعاون في مجالات الوقف والعلوم والتكنولوجيا والابتكار والمنح الدراسية، إضافة إلى استثمارات البنك الإسلامي في بنك البوسنة الذي ارتفعت أصوله من 90 مليون إلى 800 مليون دولار خلال 14 عاماً .

// انتهى //

12:49ت م

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