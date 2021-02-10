السعودية اليوم / سمو الأمير مشعل بن ماجد يستقبل مساعد مدير مكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة



جدة 28 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة, في مكتبه بالمحافظة اليوم, العميد الحميدي السبيعي بمناسبة تعيينه مساعداً لمدير مكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة, يرافقه العقيد يوسف الثمالي مدير مكافحة المخدرات بمحافظة جدة .

وهنأ سموه العميد السبيعي والعقيد الثمالي بهذه الثقة, متمنياً لهما التوفيق والسداد في خدمة الدين ثم الملك والوطن.

من جانبه أعرب العميد السبيعي عن شكره وتقديره لسمو الأمير مشعل بن ماجد على دعمه المستمر لرجال مكافحة المخدرات بمحافظة جدة.

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12:47ت م

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