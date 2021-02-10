السعودية اليوم / مجمع الملك فيصل الطبي يخدم أكثر من 100 ألف مريض خلال السعودية اليوم 2020م



الطائف 28 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واس

قدّم مجمع الملك فيصل بالطائف خدماته لأكثر من 100 ألف مريض عبر العيادات الخارجية خلال عام 2020م في مختلف التخصصات الطبية.

وأوضحت إدارة المجمع أن الفحوص المخبرية بلغت 20462 فحصاً مخبرياً, و15 ألف فحص إشعاعي, فيما تم صرف 258370 وصفةً من خلال صيدليات العيادات الخارجية, إلى جانب إرسال 12220 وصفةً دوائيةً إلى المرضى في منازلهم عبر البريد السعودي.

وأبانت أن العيادات الخارجية تعمل بنظام إلكتروني متكامل يربط بين عيادات الأطباء والملفات وبقية الخدمات لسرعة التعامل مع الحالات.

يذكر أن مجمع الملك فيصل يحتوي على 800 سرير, ويضم مختلف التخصصات الطبية والتجهيزات المتكاملة والكوادر البشرية المؤهلة.

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12:18ت م

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