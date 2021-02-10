السعودية اليوم / سمو أمير منطقة نجران يستقبل مدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة



نجران 28 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واس

استقبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، بمكتبه اليوم، أحمد بن علي مدخلي بمناسبة تكليفه مديراً عاماً لفرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة.

ونوّه سموه بالجهود المقدرة لسماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ على ما تقوم به الرئاسة من خدمات جليلة في خدمة الجميع في مجالات الإفتاء والبحوث.

من جهته أوضح مدخلي أنه سيتم تكليف عضو للإفتاء في منطقة نجران خلال الفترة المقبلة، مقدماً شكره لسمو أمير المنطقة على ما حظي به من دعم وتقدير واستعداد كامل لخدمة الفرع الذي بدوره سيقدم خدماته لمحافظات المنطقة.

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12:18ت م

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