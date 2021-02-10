

الباحة 28 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واس

استقبلت عمليات الهلال الأحمر بمنطقة الباحة خلال عام 2020م أكثر من 84,864 مكالمة تضمنت 17,842 بلاغاً إسعافياً، أنشأ منها 1992 بلاغاً لحالات الحوادث، فيما سجلت عدد البلاغات للحالات المرضية 15850 بلاغاً.

وأوضح المتحدث الرسمي بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني أنه تم التعامل مع جميع البلاغات ومباشرتها من قبل 15 مركزاً إسعافياً بمدينة الباحة ومحافظات المنطقة تعمل في لخدمة المرضى والمصابين على مدار 24 ساعة وبمتابعة القيادة الميدانية والشؤون الاسعافية بالفرع.

وأبان الزهراني أن إدارة التطوع بفرع الهيئة بالمنطقة رصدت أكثر من 11174 ساعةً تطوعيةً من خلال إقامة 37 فعالية، وبعدد 152 فرقة تطوعية تم تغطيتها من قبل متطوعي ومتطوعات الهيئة .

ومن جانب آخر قدمت إدارة التدريب في نفس الفترة 42 دورة تدريبية ومحاضرة توعوية استفاد منها أكثر من 1495 مستفيداً، إضافة إلى 431 مستفيداً ومستفيدةً من الدورات المقامة "عن بعد" .

من جانبه ثمن مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحه خالد محمد الغامدي دعم وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، لفرع الهيئة بالمنطقة، داعياً المواطنين والمقيمين الإبلاغ عند حدوث أي طارئ -لا قدر الله- مع غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر على الرقم الاسعافي 997 أو عن طريق التطبيق الإلكتروني "أسعفني"، وللخدمة المجتمعية التواصل على الرقم الموحد 19971 .

// انتهى //

12:02ت م

0042





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / 84864 مكالمة و 17842 بلاغاً للهلال الأحمر بمنطقة الباحة خلال السعودية اليوم 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.