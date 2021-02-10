ثقافي / محافظ الحرث يدشن حملة "الخوارج شرار الخلق"



الحرث 28 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واس

دشن محافظ الحرث إبراهيم بن يحيى الألمعي أمس، المناشط الوقائية والتوعوية المصاحبة لحملة "الخوارج شرار الخلق".

وتهدف الحملة إلى تحصين المجتمع من خطر فرق الخوارج وفكرهم المخالف للنهج الإسلامي الحنيف، بالإضافة إلى تعزيز وعي المجتمع بخطرهم .

وتتضمن الحملة مشاركات توعوية عبر الشاشات الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي، والوسائل الإعلانية واللوحات الإرشادية بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة بمحافظة الحرث ، مع تطبيق التدابير الوقائية والاشتراطات الاحترازية وفق تعليمات الجهات المعنية.

// انتهى //

11:58ت م

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