السعودية اليوم / أكثر من 2900 مستفيد من خدمات عيادات "تطمن"في القريات



القريات 28 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واس

قدمت عيادات "تطمن " في القريات خدماتها لـ 2911 مستفيداً منذ بدء العمل فيها وحتى الآن .

وأوضحت صحة القريات أن خدمات عيادة "تطمن" تُقدم من خلال عيادتين مخصّصتين لخدمة كل من يشعر بأعراض

// انتهى //

11:50ت م

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القريات 28 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واسقدمت عيادات "تطمن " في القريات خدماتها لـ 2911 مستفيداً منذ بدء العمل فيها وحتى الآن .وأوضحت صحة القريات أن خدمات عيادة "تطمن" تُقدم من خلال عيادتين مخصّصتين لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في إرتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة .// انتهى //11:50ت م0036

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