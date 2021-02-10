السعودية اليوم / 1588 إصابة جديدة بكورونا في اليابان



طوكيو 28 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واس

سجّلت اليابان خلال الـ 24 ساعة الماضية 1588 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد بيان لوزارة الصحة اليابانية اليوم أن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى 409129 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6623 وفاة.

// انتهى //

11:40ت م

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طوكيو 28 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واسسجّلت اليابان خلال الـ 24 ساعة الماضية 1588 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و98 وفاة.وأفاد بيان لوزارة الصحة اليابانية اليوم أن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى 409129 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6623 وفاة.// انتهى //11:40ت م0034

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