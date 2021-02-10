السعودية اليوم / رئيس البنك الإسلامي للتنمية يستقبل سفير الجمهورية التونسية لدى المملكة



جدة 28 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واس

استقبل معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار أمس، معالي سفير الجمهورية التونسية لدى المملكة هشام الفوراتي.

وجرى خلال الاستقبال بحث اوجه التعاون المشترك بين مجموعة البنك وتونس ونتائج إستراتيجية الشراكة مع تونس 2018-2020، إضافة إلى الدعم المُقدم من البنك لتونس للتصدي لجائحة

// انتهى //

11:22ت م

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جدة 28 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واساستقبل معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار أمس، معالي سفير الجمهورية التونسية لدى المملكة هشام الفوراتي.وجرى خلال الاستقبال بحث اوجه التعاون المشترك بين مجموعة البنك وتونس ونتائج إستراتيجية الشراكة مع تونس 2018-2020، إضافة إلى الدعم المُقدم من البنك لتونس للتصدي لجائحة كورونا // انتهى //11:22ت م0032

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