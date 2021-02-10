السعودية اليوم / روسيا تسجل 14494 إصابة جديدة بكورونا جديدة و536 وفاة



موسكو 28 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واس

سجّلت روسيا 14494 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح مقر عمليات مكافحة

// انتهى //

11:19ت م

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موسكو 28 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واسسجّلت روسيا 14494 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و536 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضح مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد ارتفع إلى 4012710 إصابات، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 78134 وفاة، مشيرًا إلى شفاء 22575 حالة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 3516461 حالة.// انتهى //11:19ت م0031

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