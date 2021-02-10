تحذير من أمطار ورياح تحد الرؤية على الباحة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة, مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مع تدنٍ في مدى الرؤية، على مدينة الباحة, ومحافظة المندق, وبلجرشي, وبني حسن والأجزاء المجاورة لها.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 8 مساءً.

حالة الطقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – رياح سطحية نشطة على مناطق (المدينة المنورة ،مكة المكرمة ،الرياض ،الشرقية)، وهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات منطقتي جازان وعسير.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-44 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي والأوسط ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.



