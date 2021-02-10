الأرصاد: أتربة على المدينة المنورة حتى الخامسة 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-10

متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

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أصدر مركز الأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم، في منطقة المدينة المنورة تضمنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها رياحًا سطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظات بدر ووادي الفرع وينبع.

الحالة حتى الخامسة:

وأوضح أن الحالة ستستمر حتى الساعة الخامسة من مساء اليوم الأربعاء.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم رياح سطحية نشطة على مناطق (المدينة المنورة ،مكة المكرمة ،الرياض ،الشرقية)، وهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات منطقتي جازان وعسير.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

وكشف مركز الأرصاد توقعاته لدرجات الحرارة اليوم وجاءت كما يلي:

مكة المكرمة 32-21

المدينة المنورة 28-13

الرياض 23-10

جدة 33-22

الدمام 25-12

