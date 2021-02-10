أمطار المساء في خميس مشيط تكشف خلل تصريف المياه

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-10

متابعات الخليج 365- فهد القحطاني - خميس مشيط

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كشفت الأمطار التي هطلت مساء يوم أمس الثلاثاء، على محافظة خميس مشيط، عن عيوب في التخطيط والتنفيذ لمشروعي طريقي الأمير سلطان وطريق الملك فهد الذي يمر بنفق الغروي.

أزمة مياه الأمطار:

ويفتقد الطريقان إلى آليات التصريف الكافي لمياه الأمطار التي يرتفع منسوبها حتى يغمر الطرق بأكملها وتشكل بحيرات مائية يستغرق نزحها ساعات، لتتسبب في عرقلة للحركة المرورية وأضرارًا للمركبات.

وشهد يوم أمس نفق الغروي وطريق الأمير سلطان مشكلات في تصريف المياه، وسط مطالب من المواطنين بتنفيذ مشاريع تصريف لإنهاء معاناتهم.

تعطل مركبات:

“متابعات الخليج 365” رصدت تعطل عددٍ من المركبات، والشلل المروري في بعض المناطق بخميس مشيط بسبب مياه الأمطار.