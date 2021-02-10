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أمطار المساء في خميس مشيط تكشف خلل تصريف المياه

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-10

أمطار المساء في خميس مشيط تكشف خلل تصريف المياه

مطالب بإيجاد حلول عاجلة لعلاج الأزمة

متابعات الخليج 365- فهد القحطاني - خميس مشيط

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كشفت الأمطار التي هطلت مساء يوم أمس الثلاثاء، على محافظة خميس مشيط، عن عيوب في التخطيط والتنفيذ لمشروعي طريقي الأمير سلطان وطريق الملك فهد الذي يمر بنفق الغروي.

أزمة مياه الأمطار: 

ويفتقد الطريقان إلى آليات التصريف الكافي لمياه الأمطار التي يرتفع منسوبها حتى يغمر الطرق بأكملها وتشكل بحيرات مائية يستغرق نزحها ساعات، لتتسبب في عرقلة للحركة المرورية وأضرارًا للمركبات.

الأمطار تعرقل الحركة المرورية بخميس مشيط

وشهد يوم أمس نفق الغروي وطريق الأمير سلطان مشكلات في تصريف المياه، وسط مطالب من المواطنين بتنفيذ مشاريع تصريف لإنهاء معاناتهم.

تعطل مركبات:  

متابعات الخليج 365” رصدت تعطل عددٍ من المركبات، والشلل المروري في بعض المناطق بخميس مشيط بسبب مياه الأمطار.

 

الأمطار تعرقل الحركة المرورية بخميس مشيطB1120CD7 2DDB 45E4 8E5E 267E49FD1E2B D4FBF895 0D8F 4A14 8D22 19791FAE2137 أمطار خميس مشيط تكشف العيوب في تصريف مياه الأمطار عرقله في الحركة المرورية بنفق الغروي


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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