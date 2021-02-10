شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. معلم تربية بدنية يواصل تدريبه للطلاب من خيمته رغم الجائحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

ضرب معلم تربية بدنية مثالاً في الإلتزام والإهتمام بتدريب طلابه على الرغم من ظروف جائحة كورونا

ويقدم المعلم تدريباته بشكل يومي من خيمته التي وضع فيها أدواته الرياضية ويتجاوب معه طلابه رغم صعوبة التدريب عن بعد للتربية البدنية .

وأضاف في برنامج " الراصد " المذاع على قناة الإخبارية أنه يستعين بالهدايا كالساعات والكور وغيرها لتحفيز الطلاب وتنويع التدريبات ومشاركة أولياء الأمور معهم وغيرها من الوسائل .