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بالفيديو.. معلم تربية بدنية يواصل تدريبه للطلاب من خيمته رغم الجائحة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

ضرب معلم تربية بدنية مثالاً في الإلتزام والإهتمام بتدريب طلابه على الرغم من ظروف جائحة .

ويقدم المعلم تدريباته بشكل يومي من خيمته التي وضع فيها أدواته ويتجاوب معه طلابه رغم صعوبة التدريب عن بعد للتربية البدنية .

وأضاف في برنامج " الراصد " المذاع على قناة الإخبارية أنه يستعين بالهدايا كالساعات والكور وغيرها لتحفيز الطلاب وتنويع التدريبات ومشاركة أولياء الأمور معهم وغيرها من الوسائل .

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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