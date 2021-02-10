شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. معلم تربية بدنية يواصل تدريبه للطلاب من خيمته رغم الجائحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):ضرب معلم تربية بدنية مثالاً في الإلتزام والإهتمام بتدريب طلابه على الرغم من ظروف جائحة كورونا .
ويقدم المعلم تدريباته بشكل يومي من خيمته التي وضع فيها أدواته الرياضية ويتجاوب معه طلابه رغم صعوبة التدريب عن بعد للتربية البدنية .
وأضاف في برنامج " الراصد " المذاع على قناة الإخبارية أنه يستعين بالهدايا كالساعات والكور وغيرها لتحفيز الطلاب وتنويع التدريبات ومشاركة أولياء الأمور معهم وغيرها من الوسائل .