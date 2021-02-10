شكرا لمتابعة خبر عن "التعليم" تعلن ترقية 12 ألف موظف وموظفة في أكبر إعلان بتاريخ الوزارة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة التعليم إنهاء إجراءات ترقية أكثر من 12 ألف موظف وموظفة؛ وفقاً للائحة التنفيذية للموارد البشرية، وذلك في أكبر إعلان للترقيات بتاريخ الوزارة.

وأوضحت الوزارة إجراءات ترقية شملت 12.283 من موظفيها على سلم وظائف الإداريين والإداريات في ديوان الوزارة وإدارات ومكاتب التعليم والمدارس والملحقيات الثقافية، وذلك وفقا للمعايير والإجراءات التي اعتمدتها الوزارة.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الترقيات المعلن عنها يمثل أكبر عدد ترقيات في تاريخها وهو ما يعكس الاهتمام البالغ الذي توليه الوزارة بمنسوبيها من الإداريين والإداريات، وتقديرا لجهودهم ومساهمتهم في العملية التعليمية.