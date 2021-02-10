شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مذيعة أطفال سابقة: أفلام الكرتون القديمة تعليمية والحالية بلا هدف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أكدت آية سحرتي، مذيعة سابقة في قنوات الأطفال، اليوم الأربعاء، أن أفلام الكرتون القديمة تعليمية ولديها هدف توعوي للطفل والأفلام الحالية مستوردة وبدون هدف وبها أفكار لا تناسب المجتمع.

وقالت "سحرتي" خلال مشاركتها في برنامج "اليوم" على قناة "الإخبارية": "شيء مؤسف جدًا ومخجل أن عدد القنوات الجيدة الخاصة يالأطفال صار يعد على الأصابع، وزمان الأفلام كانت أفضل من الآن وكان هناك متخصصين لمعرفة نفسية الأطفال"، لافتة إلى أنه كان يتم الإنتاج بعناية.

وأضافت مذيعة الأطفال السابقة: "الطفل الآن أصبح في يده جهاز مثل التليفزيون المصغر سواء كان الجوال أو الآيباد فبيتفرج هو ويختار دون مراقبة من الأهل ويصير هناك مصائب بالمستقبل إذا لم يكن هناك من يراقبهم ويعلم ما يشاهدونه".