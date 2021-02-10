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"النمر" يوجه نصائح هامة للتخلص من الكوليسترول الضار قبل تناول الدواء

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجه الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين اليوم الأربعاء نصائح هامة للتخلص من الكوليسترول الضار .

وأكد الدكتور خالد النمر أنه يمكن التخلص من الكوليسترول الضار قبل تناول الدواء من خلال اتباع الخطوات التالية :

1- تقليل تناول الدهون .

2- الإكثار من الخضروات والفواكة .

3- إنزال الوزن الزائد .

4- إيقاف التدخين .

5- الابتعاد عن الكحول .

6- تجنب التوتر والقلق .

7- التركيز على الهوائية مثل الدراجة،السير، المشي،السباحة.. ونحوها.

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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