شكرا لمتابعة خبر عن "النمر" يوجه نصائح هامة للتخلص من الكوليسترول الضار قبل تناول الدواء والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):وجه الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين اليوم الأربعاء نصائح هامة للتخلص من الكوليسترول الضار .
وأكد الدكتور خالد النمر أنه يمكن التخلص من الكوليسترول الضار قبل تناول الدواء من خلال اتباع الخطوات التالية :
1- تقليل تناول الدهون .
2- الإكثار من الخضروات والفواكة .
3- إنزال الوزن الزائد .
4- إيقاف التدخين .
5- الابتعاد عن الكحول .
6- تجنب التوتر والقلق .
7- التركيز على الرياضة الهوائية مثل الدراجة،السير، المشي،السباحة.. ونحوها.